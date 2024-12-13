В Тюмени отмечают годовщину работы проектного офиса ПФКИ

Первый в Уральском федеральном округе проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открылся в Тюменской области год назад. За это время проведено 85 обучающих мероприятий, телемостов и деловых игр и более полутысячи консультаций, которыми охвачено свыше трех тысяч человек.

Только по итогам двух проведённых конкурсов командам региона удалось привлечь 85 млн рублей, что в 2,5 раза больше чем в 2023 году. По итогам второго конкурса ПФКИ 2024 года в Тюменской области поддержано 25 проектов. Регион стал лидером в УФО по количеству победителей. По итогам заявочной кампании первого конкурса ПФКИ 2025 года Тюменская область на первом месте по количеству поданых заявок.

Анна Кривоносова, и.о. директора департамента культуры Тюменской области:

Тюменская область активно вовлечена в социокультурное развитие страны. В нынешнем году в нашем регионе произошли значительные изменения. Сотрудничество с творческими лидерами достигло нового уровня, консультации для креативных команд по подготовке заявок на грантовые конкурсы стали регулярной практикой, активно зарождаются культурные инициативы, направленные на улучшение жизни наших граждан. Убеждена, эти усилия будут и впредь приносить результаты, превращая идеи в реальные действия, а мечты – в яркие культурные события.

В 2024 году при поддержке ПФКИ в Тюменской области реализовано более 40 проектов, самые яркие - "Дети в кино" для творческих и креативных людей возраста 8- 14 лет, документально-художественный сериал "Тюмень - Северный край", проект "Истории сказочного городка", где задействованы все муниципалитеты региона, проект "Акселератор школьных медиа", а еще керамический симпозиум Сибирь АРТ, проект "Айда в деревню!" и фестиваль косторезного искусства "Тобольск - город мастеров".

Благодаря грантам ПФКИ в Тюменской области реализуются замечательные проекты. И за каждым из них стоят люди, неравнодушные к развитию своего региона.