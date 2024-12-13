AI поможет повысить урожайность тепличных томатов

Инновационное AI-решение для выращивания тепличных овощей представили на международной конференции AI Journey ("Путешествие в мир искусственного интеллекта"). Компактный аппаратно-программный комплекс разработали "Сбер Бизнес Софт" совместно с группой компаний "Теплицы Регионов".

Комплекс сможет круглосуточно выполнять мониторинг состояния томатов. Система собирает данные о наличии отклонений и обнаруживает механические повреждения и болезни растений. Данные о состоянии культуры в виде интерактивной карты позволяют оперативно реагировать на любые значимые отклонения и планировать агротехнические мероприятия. Информацию можно выгружать в виде отчётов для дальнейшего анализа специалистами по защите растений. В будущем решение будет доработано для мониторинга тепличных огурцов и салатов.

Андрей Дмитриев, управляющий директор, руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка: