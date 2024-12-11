На премию для креативных претендуют авторы 33 проектов Тюмени

Номинантами тюменской премии креативных предпринимателей "Связи" стали 33 проекта, победителей назовут 13 декабря на награждении.

Шорт-лист претендентов на премию по семи номинациям огласили во вторник на заседании экспертного совета. Премию придумали для продвижения местных брендов, в лауреаты выбирали прежде всего проекты не только только с коммерческой, но и социальной составляющей. Об этом и других критериях отбора рассказал гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев:

Мы проверяли проекты на формальное соответствие креативным индустриям. Затем перед нами стояла задача выявить наиболее узнаваемые проекты, которые повлияли на имидж креативных индустрий и на развитие конкретного направления в регионе. Мы столкнулись с тем, что оценивать только по формальным критериям, например, по выручке организации, принципиально невозможно, потому что есть проекты, которые сильно повлияли на индустрию, но они сами по себе менее маржинальный бизнес.

В жюри премии вошли представители различных областей креативного предпринимательства, чиновники, представители поддерживающих развитие бизнеса организаций и СМИ.

В этом году на конкурс поступило более сотни заявок, так как можно было номинировать не только собственные проекты, но и третьих лиц. К тому же все номинации кросс-отраслевые, объединяющие все существующие креативные индустрии и их представителей разных уровней. Поэтому в рамках одной номинации представлены различные проекты, демонстрирующие разнообразие творческой отрасли.

Премия креативных предпринимателей "Связи" проводится для популяризации креативного кластера в регионе, для выявления и поощрения уникальных событий, проектов и предпринимателей. Организатор мероприятия – Тюменское Агентство развития креативных индустрий (ТАРКИ).