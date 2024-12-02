В Тюменской области за год стало на 29% больше самозанятых

11:35 02 декабря 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменской области на конец октября насчитывается более 144 тысяч самозанятых, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 29 процентов, сообщила на пресс-конференции  руководитель Центра "Мой бизнес" Тюменской области Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Ильяна Багишева.

На сегодня самозанятость в большинстве своем оформляют женщины в возрасте 35-45 лет, основные сферы деятельности -   сфера услуг, строительство, из сферы креативной индустрии и beauty-индустрии. Рост регистраций Ильяна Багишева объяснила новшествами в законодательстве. "По большей части, наверное, за последний год мы видим большой интерес к креативным индустриям, потому что с прошлого года самозанятые получили возможность еще и регистрировать свой бренд, что важно для  ремесленников", - отметила руководитель центра "Мой бизнес".

Теги: #ТО , самозанятость
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2024