В Тюменской области за год стало на 29% больше самозанятых

В Тюменской области на конец октября насчитывается более 144 тысяч самозанятых, по сравнению с прошлым годом их количество выросло на 29 процентов, сообщила на пресс-конференции руководитель Центра "Мой бизнес" Тюменской области Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Ильяна Багишева.

На сегодня самозанятость в большинстве своем оформляют женщины в возрасте 35-45 лет, основные сферы деятельности - сфера услуг, строительство, из сферы креативной индустрии и beauty-индустрии. Рост регистраций Ильяна Багишева объяснила новшествами в законодательстве. "По большей части, наверное, за последний год мы видим большой интерес к креативным индустриям, потому что с прошлого года самозанятые получили возможность еще и регистрировать свой бренд, что важно для ремесленников", - отметила руководитель центра "Мой бизнес".