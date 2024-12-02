Ярмарку вакансий для людей с инвалидностью проведут в Тюмени 4 декабря

Кадровый центр "Работа России" приглашает тюменцев, имеющих инвалидность и заинтересованных в поиске работы, на ярмарку вакансий. Мероприятие пройдёт 4 декабря с 10 до 12 часов на базе Штаба общественной поддержки Тюменской области (Водопроводная, 36).

Работодатели региона представят вакансии, подходящие для трудоустройства соискателям с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. Свои места для трудоустройства предложат центры государственных услуг "Мои документы", "Медицинский информационно-аналитический центр", "Почта России" и другие. Желающим найти работу предложат вакансии как офисного характера, так и рабочие должности.

Ярмарка будет полезна не только тем, кто ищет работу, но и тем, кто задумывается сменить сферу деятельности или только определяется с будущей профессией. Гости мероприятия смогут посетить мастер-классы по составлению грамотного резюме и алгоритмам поиска работы. Также каждому посетителю представится возможность получить индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства и профессионального обучения у ведущих специалистов службы занятости.

Посетить ярмарку вакансий могут все желающие, в том числе не состоящие на регистрационном учёте в органах службы занятости. Чтобы разговор с работодателем имел больше шансов на успех, при себе рекомендуется иметь актуальное резюме со своими контактными данными.