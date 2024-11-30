Тюменская область вошла в тройку лидеров по креативности в России

Тюменская область вошла в топ-3 лучших регионов страны в номинации "Креативный регион". Объявление победителей и церемония награждения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards состоялись 29 ноября в московском концертном зале "Зарядье".

Премия в данной номинации присуждается субъекту Российской Федерации, где официальные и общественные инициативы внесли наибольший вклад в развитие креативного сектора самого субъекта и являются примером для других регионов. Победителем стал Красноярский край.

Алексей Краев, генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий:

Топ-3 лучших регионов страны – это очень высокая планка. Мы рады, что сильнейшие эксперты страны увидели результат нашей работы и по достоинству его оценили.

Тюменская область вошла в ТОП-3 благодаря большой проделанной работе. На данный момент в регионе работает более 8000 организаций, которые производят креативный продукт. Его важная отличительная черта – уникальная система управления, когда стратегически за сферу предпринимательства и инвестиций, креативных индустрий и культуры отвечает один человек. Также здесь креативные индустрии интегрированы в "традиционные" сферы экономики, создана система специализированных инструментов развития, среди которых – гранты, обучения, цикл закупочных сессий, ярмарок, бизнес-миссий и других программ продвижения местного продукта. Тюменская область консультирует более 15 регионов по вопросам развития креативных индустрий. Кроме того, здесь разработан комплекс документов развития до 2030 года.

"Креативный регион" – не единственная номинация, в которой фигурировала Тюменская область. Режиссёр, сценарист, продюсер, автор фильма "Папаша в бегах" Алексей Южаков был среди финалистов специальной номинации для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий "Таврида.АРТ" в направлении "Кино".

Российская национальная премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards – единственная в мире премия, охватывающая все креативные отрасли. Это высшая награда для творческого сообщества страны, с 2020 года ее ежегодно вручают за вклад в развитие креативного сектора экономики.