Дорожники обновили по нацпроекту трассу в Тобольском районе

Один из самых крупных объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в этом году - участок дороги Тобольск-Байгара-Первые Салы в Тобольском районе, сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
Дорожные службы обновили 8 км покрытия от федеральной трассы до границы города, проложили тротуары и установили новые автопавильоны.
Участок проходит через поселок Прииртышский. Рядом с дорогой находится поселковая средняя школа. Поэтому большое внимание уделено организации движения пешеходов — уложен лежачий полицейский, выставлены предупреждающие знаки, оборудованы пешеходные переходы.
Данная дорога очень востребована автомобилистами. Это один из путей въезда в духовную столицу Сибири. Вдоль неё располагается большое количество туристических объектов и любимых тоболяками мест. С живописной трассы открывается красивый вид на Иоанно-Введенский монастырь. По ней же туристы попадают в парк Ермаково поле. Зимой любители активного отдыха посещают СОК "Сибиряк", где заливается каток и организуется прокат лыж и другого спортивного инвентаря.
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