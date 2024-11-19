У торговцев рыбой и орехами в Тюмени понедельник не задался

Власти Тюмени продолжают борьбу со стихийной торговлей на улицах города - очередной рейд по таким точкам прошел в понедельник, 18 ноября.

Сотрудники департамента потребительского рынка и УМВД России по городу Тюмени изъяли с улиц города 87 кг продовольственной продукции. Продавцы работали без регистрации. Они не могли доказать инспекторам, что рыба, орехи и другие товары безопасны и качественны, подтверждающие это документы отсутствовали. Но теперь этот товар не попадет к покупателю, как и 544 единицы трикотажных изделий и оптики.

Всего за пять рейдов, проведенных с 5 по 17 ноября, было составлено 13 протоколов по ст. 1.22 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Напомним, что наказание по этой статье предусмотрено именно за торговлю вне мест, предназначенных для этого.

В этот раз в зоне особого внимания инспекторов оказались следующие адреса: ул. Газовиков, 11, 23А; Московский тракт, 118, 35а; ул. Широтная, 118. Специалисты наметили уже другие точки сомнительных продаж и готовы пресечь их с ближайшее время.