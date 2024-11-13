ВТБ открыл офис в "Тюменской слободе"

Новый офис - это первое отделение ВТБ в компактном формате в регионе и единственная точка банковского обслуживания в микрорайоне "Тюменская слобода", где уже проживают 40 тысяч человек.

Офис рассчитан на два рабочих места для специалистов. Они обслуживают клиентов с ноутбуками в современном безбарьерном пространстве не за стойками и окнами, а в удобных для тюменцев зонах с мягкой мебелью.

"В данном банке - необычный формат. На самом деле удобно, без перегородок, уютно находиться здесь", – отмечает жительница Тюменской слободы Екатерина Лютенко.

Отделение рассчитано на семейное обслуживание, здесь работает бесплатный WI-FI и банкомат. Несмотря на развитие онлайн-сервисов, опросы населения показывают важность личного общения с сотрудниками банка по финансовым вопросам.

"Было огромное число запросов от жителей на открытие точки обслуживания. Формат "легких" офисов позволяет приходить туда, где ждут наши услуги, даже если это небольшой населенный пункт или развивающийся жилой микрорайон. Наши эксперты в шаговой доступности, рядом с домом готовы помочь тюменцам как с ежедневными вопросами, так и с принятием серьезных финансовых решений", – рассказал управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

В планах банка в этом году открыть ещё один обновленный офис в районе Московского тракта в Тюмени. А также развивать выездной сервис на территории всего региона, чтобы в ближайшие 3 года возможность доставки финансовых продуктов появилась у жителей всех городов и поселков с населением от тысячи человек.