Большая Тюменская область вошла в топ-5 регионов России со сделками по частным домам

Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО, вошла в топ-5 регионов по сделкам на рынке индивидуального жилищного строительства ИЖС. Такой рейтинг регионов РФ составили аналитики Домклик по количеству ипотечных сделок на рынке ИЖС по итогам неполных десяти месяцев 2024 года.
В первую тройку по спросу вошли Московская область (8,9 тыс. ипотечных кредитов), Краснодарский край (6,6 тыс.) и Башкория (5,3 тыс.). Четвёртое место занял Татарстан (4,4 тыс.), пятое — Тюменская область (3,5 тыс.).
В своём новом исследовании аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заёмщиков активно меняется: после завершения господдержки и повышения адресности "семейной ипотеки" всё больше кредитов приходится на регионы, где действуют программы дальневосточной и арктической ипотеки.
По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года.
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
Самыми востребованными программами на рынке индивидуального жилищного строительства стали "Госпрограмма 2020" и "Семейная ипотека". С августа наши клиенты начали активно пользоваться эскроу-счетами, благодаря чему средства на строительство частного дома не переводятся напрямую подрядчику, а размещаются на безопасном счете. После того, как заказчик подпишет акт приема-передачи, эскроу-счет раскрывается и денежные средства перечисляются подрядчику. Такая схема действует как с ипотекой, так и без неё.
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