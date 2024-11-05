Большая Тюменская область вошла в топ-5 регионов России со сделками по частным домам

Тюменская область, включая ХМАО и ЯНАО, вошла в топ-5 регионов по сделкам на рынке индивидуального жилищного строительства ИЖС. Такой рейтинг регионов РФ составили аналитики Домклик по количеству ипотечных сделок на рынке ИЖС по итогам неполных десяти месяцев 2024 года.

В первую тройку по спросу вошли Московская область (8,9 тыс. ипотечных кредитов), Краснодарский край (6,6 тыс.) и Башкория (5,3 тыс.). Четвёртое место занял Татарстан (4,4 тыс.), пятое — Тюменская область (3,5 тыс.).

В своём новом исследовании аналитики Домклик отметили, что в текущих условиях география заёмщиков активно меняется: после завершения господдержки и повышения адресности "семейной ипотеки" всё больше кредитов приходится на регионы, где действуют программы дальневосточной и арктической ипотеки.

По данным Сбербанка, всего на рынке ИЖС в текущем году было заключено около 80 тыс. ипотечных сделок на сумму 429,2 млрд руб. Текущее количество выдач в 3,3 раза превышает показатель всего 2022 года и на 7% — аналогичный период прошлого года.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: