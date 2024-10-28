Ставки по вкладам снова пошли в рост

В ВТБ 28 октября сообщили об улучшении условий по сберегательным продуктам. Следом сразу несколько банков также повысили ставки. Ожидается, что в ближайшие дни и другие финансовые организации начнут поднимать уровень на 1–1,5 процентного пункта на фоне роста ключевой ставки до 21%. В Центробанке объяснили решение борьбой с инфляцией, по итогам 2024 года она может составит 8–8,5%. При этом регулятор банковского рынка допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на следующем заседании в декабре.

"Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным", – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По словам топ-менеджера, изменение условий произойдет и по накопительным счетам. К концу года рынок привлечения средств может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. В прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%.