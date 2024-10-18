Гендиректор "Уральской Стали" рассказал выпускникам МИСИС о карьерных перспективах в компании

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Генеральный директор УК "Уральская Сталь" Денис Сафин встретился со студентами на Дне карьеры в МИСИС и поделился секретами успешной карьеры в металлургии. Он отметил важность сотрудничества с МИСИС и его филиалом в Новотроицке, который выпускает будущих лидеров отрасли.

Укрепление партнерства

Денис Сафин подчеркнул, что Уральская Сталь - молодая и перспективная компания, которая реализует множество масштабных инвестиционных проектов и предлагает больше возможностей для профессионального роста, чем более крупные и устоявшиеся предприятия. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление партнерства с МИСИС и пополнение рядов сотрудников новыми высококвалифицированными кадрами из числа выпускников.

Генеральный директор также рассказал о своем карьерном пути. По его словам, погружение в сферу металлургии для него началось еще на первом курсе и продолжалось весь период обучения несмотря на то, что образование он получил в области финансов. Результатом постоянного развития и упорного труда стало строительство Загорского трубного завода и приобретение Новотроицкого металлургического комбината, на базе которого была основана группа компаний "Уральская Сталь".

Перспективы развития компании

В рамках своего выступления Денис Сафин поделился масштабными планами по дальнейшему расширению и совершенствованию работы компании.

"Программа развития Уральской Стали рассчитана на ближайшие 5 лет в объеме порядка 150 млрд рублей. Мы планируем открыть несколько новых производств и кардинально расширить линейку продукции, существенно улучшить экологическую ситуацию. Задач у нас много, все условия у нас для этого есть", - сообщил генеральный директор.

Он также отметил, что сотрудники Уральской Стали получают всестороннюю поддержку и пользуются социальными льготами. Сейчас в компании реализуется проект по строительству многоквартирного дома, который позволит обеспечить работников доступным жильем недалеко от работы. Денис Сафин подчеркнул, что сотрудники комбината смогут получить квартиру в новом доме без первоначального взноса.

Инновационные технологии

Кроме того, компания активно внедряет инновационные технологии, среди которых строительство с применением 3D-печати.

"Недавно всего за 48 часов мы напечатали первый дом на Загорском трубном заводе, его можно приехать и посмотреть", - рассказал Денис Сафин.

Генеральный директор отметил, что сейчас на Уральской Стали идет строительство нового здания столовой, которая будет напечатана на 3D-принтере из бетона. В дальнейшем компания планирует масштабировать использование этой технологии на всем комбинате.