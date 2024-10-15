Ремесленников ждут в программе поддержки "Здесь" на бесплатные лекции и мастер-классы

Стартовал третий этап комплексной программы поддержки ремесленничества "Здесь", который реализуется в Тюменской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

С октября по январь ремесленников региона ждёт цикл онлайн-лекций от талантливых мастеров из разных регионов России, а также четыре обучающих мероприятия офлайн.

Первая онлайн-лекция состоится 17 октября и будет посвящена теме: "Брендирование и упаковка в ремесле. Нейросети в помощь мастерам". Лекцию прочитает Линария Брикнер — тюменский дизайнер, сценарист, педагог по развитию креативного и проектного мышления, автор образовательных проектов. Линария расскажет, об основах брендирования и упаковки ремесленных изделий, а также покажет, как использовать нейросети для улучшения и автоматизации процессов в ремесленном деле.

В ноябре — декабре участников проекта ждут лекции от основателей аутентичных российских брендов — Варвары Зениной (Москва), Юлии и Евгения Поротовых (Красноярск), Хайвалам Вакувагир (Красноярск). Они расскажут о современных и традиционных ремёслах, о дизайне в ремесле, о роли локальной идентичности, о коллаборациях в ремесленничестве. Бизнес-тренер из Тюмени Мария Покалюхина проведёт лекцию о социальном предпринимательстве, юридических и правовых аспектах ремесленного производства.

Зарегистрироваться на любую из онлайн-лекций проекта или на все сразу можно здесь.

Выездные обучающие мероприятия пройдут с октября по январь в Ярковском и Нижнетавдинском районах, в Тобольске и Тюмени. Первыми команда проекта посетит ремесленников Ярковского района. Мероприятие пройдёт 19 октября в Ярковском Центре культуры и досуга.

Что ждёт участников:

● Лекция "Ремесленное предпринимательство и маркетинг". Спикер: Альфия Кабирова — бизнес-тренер, социальный предприниматель, основатель ремесленного бренда "Эбием".

● Лекция "Продвижение мастера в социальных сетях". Спикер: Андрей Щебельник — мастер-кожевенник, руководитель кожевенной мастерской СЛАДНО.

● Мастер-класс "Предметная фотосъёмка ремесленных изделий". Спикер: Максим Слуцкий — известный тюменский фотограф, мастер предметной фотосъёмки, владелец семейной гончарной мастерской "РетроХауз". Подать заявку на участие в обучающем мероприятии в Ярково можно здесь.

С аналогичной программой команда проекта посетит: 9 ноября — Тобольск, 23 ноября — Нижнюю Тавду, а 25 января — Тюмень.

Участие во всех мероприятиях проекта, независимо от формата, для ремесленников — бесплатное. Проект реализует Центр социальной адаптации и культурного развития "Эбием" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.