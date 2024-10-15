Тюменская область по нацпроекту отремонтировала 180 км дорог

09:30 15 октября 2024
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Тюменская область завершает работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в этом году. 

В 2024-м только на региональных дорогах благодаря нацпроекту отремонтировано 50 участков. Общая протяженность восстановленного покрытия – почти 180 км.

 Один из примеров – ремонт дороги Новая Заимка-Боровинка-Зоново-Бушуево в Заводоуковском округе и Юргинском районе.

 Работы по нацпроекту ведутся комплексно. Специалисты ремонтируют проезжую часть, прокладывают тротуары, устанавливают остановочные павильоны и перильные ограждения. Такой подход обеспечивает безопасность дорожного движения и комфорт пешеходов. 

 

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