Тюменская область по нацпроекту отремонтировала 180 км дорог

Тюменская область завершает работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в этом году.
В 2024-м только на региональных дорогах благодаря нацпроекту отремонтировано 50 участков. Общая протяженность восстановленного покрытия – почти 180 км.
Один из примеров – ремонт дороги Новая Заимка-Боровинка-Зоново-Бушуево в Заводоуковском округе и Юргинском районе.
Работы по нацпроекту ведутся комплексно. Специалисты ремонтируют проезжую часть, прокладывают тротуары, устанавливают остановочные павильоны и перильные ограждения. Такой подход обеспечивает безопасность дорожного движения и комфорт пешеходов.
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