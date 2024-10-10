В Тюменской области леса охраняют с помощью беспилотников и фотоловушек

Беспилотники на службе у лесной охраны Тюменской области появились еще в 2020 году, с тех пор они являются незаменимыми помощниками при выявлении фактов нарушений лесного законодательства, отмечают в департаменте лесного комплекса региона.

Сейчас в арсенале сотрудников Тюменского управления лесами 27 беспилотников, четыре из них приобрели в нынешнем году. Государственные лесные инспекторы Тюменьлеса применяют эти устройства каждый день при патрулировании лесов.

Так, с начала этого года с помощью дронов выявлено 13 лесонарушений, в том числе три незаконные рубки, девять нарушений запрета на посещение гражданами лесов и один факт уничтожения почвы лесных земель.

Квадрокоптеры также используют для осмотра площадей выполненных работ по подготовке почвы для посадки лесных культур, по противопожарному обустройству лесов, осмотру лесных территорий, пройденных пожаром и т.д.

Следить за обстановкой в лесах и выявлять нарушителей также помогают фотоловушки. Их применяют в регионе с 2018 года и устанавливают в местах, где нарушения потенциально возможны и наиболее вероятны. В настоящее время у сотрудников лесной охраны имеется 73 таких устройства. В их объективы попадают чёрные лесорубы и нелегальные добытчики полезных ископаемых, виновники несанкционированных свалок и сливов жидких отходов. Снимки, сделанные фотоловушкой, помогают установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности.