В Тюмени могут появиться новый автовокзал и трамвайное депо

В границах улиц 50 лет Октября – Старый Тобольский тракт города Тюмени согласно Генеральному плану города планируется размещение трамвайного депо, автовокзала, надземной автостоянки на две тысячи мест, а также спортивно-концертного комплекса на две тысячи мест и автосалона общей площадью 5 тысяч кв. метров.

Все эти объекты упоминаются в проекте постановления о внесении изменений в планировку районов Тюмени. В опубликованном на сайте горадминистрации документе уточняется, что освоение территории предусмотрено ориентировочно в одну очередь, срок возведения объектов - до 2040 года.

Приказом главы города про проекту постановления с 16 по 22 октября будут проведены общественные обсуждения, мнения принимаются в письменной форме в адрес департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, на электронный адрес: zemcom@tyumen-city.ru, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов или через раздел "Общественные обсуждения" на сайта администрации города. Заключение о результатах общественных обсуждений должно быть опубликовано в газете, в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени" (www.tyumendoc.ru) и на официальном сайте Администрации города Тюмени в срок по 25 октября.