В Тюмени достроили крематорий

Застройщику ООО "Городская Служба Луч" выдано заключение о соответствии проектной документации кремационного комплекса, ожидается, что он начнёт работу в четвертом квартале этого года, сообщили в ГУС ТО.

Крематорий находится на Червишевском тракте, в непосредственной близости с кладбищем. В здании предусмотрено пять прощальных залов площадью от 110 до 53 кв. метров с высотой потолков 4,6 метра, помещение для просмотра начала кремации, административные помещения, санузлы, гардеробные, холодильное помещение.

"Здание построено с учетом всех современных технологий, соответствует требованиям экологических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта", - подчеркнул инспектор управления Госстройнадзора ГУС ТО Алексей Ребещенко.