ВТБ запустил оплату по биометрии через систему быстрых платежей

ВТБ запустил оплату по биометрии через СБПэй Проект реализован совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центром биометрических технологий (ЦБТ), оператором Единой биометрической системы.

Пользователи могут привязать оплату по биометрии к своему счету в мобильном приложении СБПэй. Появление этого типа бесконтактной оплаты планируется в транспортной сфере российских городов и в различных торговых точках страны.

Чтобы начать оплачивать покупки по лицу, нужно зарегистрировать биометрию в отделении банка или в приложении "Госуслуги Биометрия", подключить в приложении СБПэй биометрию к банковскому счету и дать согласие на обработку биометрических персональных данных.

"Оплата товаров и услуг при помощи биометрических технологий – это инновационное будущее отечественного финтеха. При мгновенном осуществлении платежей она позволяет получать услуги бесшовно – клиенту не надо даже думать об оплате товара или услуги: доставать из кармана банковскую карту или прикладывать телефон к терминалу. Использование же технологий ВТБ, НСПК и ЦБТ гарантирует безопасность платежей и сохранность данных пользователя", – рассказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

"Благодаря разработанному кросс-банковскому решению на базе инфраструктуры НСПК и Центра биометрических технологий подключиться к биоэквайрингу может любой банк в стране, а их клиенты — оплачивать покупки новым бесконтактным способом. Совместно с ВТБ мы продолжим развитие этого проекта", — прокомментировал Максим Крукелис, директор операционно-технологического департамента, член правления Национальной системы платёжных карт.