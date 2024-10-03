Предприниматели могут выставить оценки деловому климату Тюменской области

Бизнес-барометр страны: тюменским предпринимателям предлагают оценить деловой климат. VIII этап специального проекта Торгово-промышленной палаты Российской Федерации продлится до 4 октября.
Анкетирование можно пройти по ссылке. Итоги опроса будут представлены в Правительство России, федеральные и региональные органы исполнительной и законодательной власти.
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