Тобольский район в четвертый раз проводит конкурс подростковых агростартапов

В Тобольском районе стартовал IV Конкурс бизнес-идей "Школьный агростартап". Участвовать в нем могут школьники от 13 до 18 лет. Представить проекты ребята могут в четырёх направлениях: растениеводство, животноводство, сельский туризм, свободное направление.

Для участников будет организован образовательный курс по предпринимательству от экспертов в сфере развития бизнеса и преподавателей аграрного университета Северного Зауралья.

Затем ребятам предстоит защитить свои бизнес-проекты перед экспертным советом.

"Участвуя в "Школьном агростартапе", ребята получают бесценный опыт и продолжают развиваться в направлении сельского бизнеса. Очень рад, что этот конкурс становится для детей стартовой площадкой. Участвуйте, ребята. Тобольский район вас поддержит!" - сказал глава района Леонид Митрюшкин.

Грантовому конкурсу всего три года, но каждый раз кратно увеличивается число участников и размер фонда. За это время в сёлах района подростки реализовали 5 успешно развивающихся проектов: мини-свиноферма, фазанье, гусиное хозяйство, птичий двор с разными породами кур и кроличья ферма.

Имена победителей нового сезона назовут в марте 2025 года. Они получат сертификат на реализацию своих идей. За 1 место – 100 000 рублей, 2 место – 70 000 рублей, 3 место – 50 000 рублей.