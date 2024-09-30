Служба занятости помогает многодетным тюменцам заняться бизнесом

Кадровый центр "Работа России" ежегодно открывает двери в мир предпринимательства десяткам тюменцев. Решаются на этот смелый шаг и многодетные родители. Одним из ярких примеров стала Анна Скоробагатова.

Мама трёх сыновей к идее открыть своё дело пришла во время декретного отпуска. Оставив в прошлом длинную и успешную карьеру в банковской сфере, Анна вспомнила о своем детском увлечении – создании причёсок. Для умения создавать полный образ обучилась и искусству макияжа.

Как известно, рынок beauty-услуг отличается высокой конкуренцией, поэтому Анне нужна была какая-то "фишка", выгодно отличающая её от конкурентов. Для этого она прошла дополнительное обучение по уникальной системе ассоциативного типирования внешности по чертам лица. Как подчеркнула сама девушка, данный метод позволяет найти наиболее подходящее стилевое направление для любого человека, создавая образ, раскрывающий индивидуальность, а не просто копирующий тренды, которые далеко не всегда украшают.

Узнав о возможности государственной финансовой поддержки для открытия бизнеса, Анна обратилась в Кадровый центр "Работа России". Консультанты центра помогли ей составить бизнес-план, в котором отметили конкурентные преимущества, и разработали чёткий алгоритм действий. На полученные средства в размере 192 тысяч рублей Анне удалось закупить необходимое оборудование для работы и расходные материалы.

Сегодня Анна - успешный визажист и стилист по причёскам, помогающий многим невестам создать неповторимый образ в их особенный день. В прошлом году девушке удалось стать финалистом престижной премии Wedding Awards Ural. Анна признаётся, что совмещать бизнес и семью не всегда просто. "Но моя семья ценит мой выбор и помогает мне - это очень ценно", - поделилась девушка.

С начала года 88 человек уже стали предпринимателями при поддержке службы занятости. Консультации по открытию своего дела проходят для всех желающих еженедельно по четвергам в Кадровом центре "Работа России" (г. Тюмень, ул. Республики, д. 204в, корп. 3). Начало в 14:00.