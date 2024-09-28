В Тюменском районе выработают единый подход к предоставлению земельных участков

Сохранение зеленых насаждений в Тюменском муниципальном районе стало темой рабочей встречи заместителя губернатора Тюменской области Андрея Киселева, главы Тюменского района Ольги Зиминой, представителей администраций сельских поселений Тюменского района, районной прокуратуры, Общественного совета при департаменте имущественных отношений Тюменской области.

В настоящее время если для использования земельного участка под ИЖС необходимо снести деревья, то заявителю направляется отказ. Землепользователь оспаривает его в суде и сносит деревья. С 1 июля 2025 года наличие деревьев на участке не будет причиной для отказа. Важно: речь идет о зеленых насаждениях, по закону не признанных лесной территорией.

"Важным шагом к развитию Тюменского района и сохранению комфортной среды станет формирование вместе с органами местного самоуправления единого подхода к предоставлению земельных участков с древесной растительностью", — подчеркнул Андрей Киселев.

Для сохранения имеющегося зеленого фонда населенных пунктов Андрей Киселев предложил органам местного самоуправления Тюменского района активнее вовлекать земельные участки с деревьями под благоустройство. Это позволит сохранить баланс между частными и публичными интересами.