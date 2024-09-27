Тюменский строительно-индустриальный кластер включили в федеральный реестр Минпромторга РФ

Строительно-индустриальный кластер Тюменской области включен в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ как соответствующий требованиям к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров, установленных федеральным законодательством. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Участники кластера получат доступ к господдержке в форме предоставления субсидий на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения",- пояснили важность события в информационном центре правительсва Тюменской области.

Работа по созданию кластера стартовала в начале 2024 года, когда при поддержке Правительства Тюменской области был создан строительно-промышленный кластер, объединивший застройщиков, подрядчиков и компании смежных отраслей, связанные со обеспечением строительства.