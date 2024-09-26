В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор похитителю нефти из трубопровода

Районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа вынес обвинительный приговор жителю Свердловской области по уголовному делу о хищении нефти через криминальную врезку из магистрального нефтепровода (МН) Уренгой – Холмогоры, принадлежащего АО "Транснефть – Сибирь".

Обвиняемый, действуя в составе группы, осуществил хищение нефти из МН через несанкционированную врезку с отводом, выведенным на территорию сторонней производственной базы. Похищенная нефть заливалась в железнодорожные цистерны и транспортировалась для дальнейшего сбыта.

Общий ущерб от незаконной реализации нефти составил более 10 млн рублей.

Деятельность нарушителя была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ при содействии работников управления безопасности АО "Транснефть – Сибирь". Причастность подозреваемого к хищению нефти была установлена и доказана в полном объеме.

Решением суда злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей и ограничением свободы на один год. Приговор вступил в законную силу.