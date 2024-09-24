Более 3 тысяч человек собираются на Инфотехе в Тюмени обсуждать возможности искусственного интеллекта

ХVII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ-2024" состоится в Тюмени 23-24 октября, организаторы ожидают на мероприятии не менее 3 тысяч экспертов и гостей с разных регионов России.

Ключевая тема форума - "Технологические решения на основе искусственного интеллекта".

Также в центре внимания развитие профессиональных ИТ-компетенций для быстро растущих сфер экономики; методы усиления защиты элементов и структур от киберугроз; наращивание возможностей в области программного обеспечения; поддержание и стимулирование отечественных IT-компаний и новых предприятий.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

"ИНФОТЕХ" пройдет в рамках ИТ-недели. 21 октября пройдет форум и выставка для подрастающего поколения и молодежи "ИНФОТЕХ Junior". Программа детского и основного дней будут насыщены интересными мастер-классами, лекциями, дискуссиями по актуальным ИТ-темам. Важной частью деловой программы основного форума станут площадки по обсуждению региональных практик, обмену опытом в части результатов применения передовых ИТ-сервисов и технологий искусственного интеллекта.

Подробная программа с расписанием скоро появится на сайте форума. Регистрация уже открыта.