Более 1 600 человек приняли участие в отраслевом дне Кадрового центра "Работа России"

16 сентября в инфопарке "Тюменская область, я люблю тебя!" прошел яркий и насыщенный отраслевой день областного Кадрового центра "Работа России". Мероприятие, собравшее 1 663 человека, стало настоящим праздником для всех, кто интересуется вопросами трудоустройства, профессионального развития и карьеры.

Специалисты в области кадрового дела делились опытом, давали практические советы и отвечали на вопросы гостей. Студенты могли почерпнуть новые знания и навыки по эффективному поиску работы, составлению резюме, прохождению собеседований и другим актуальным темам.

Школьники в игровой форме знакомились с различными профессиями, развивали свои компетенции и получали заряд позитивных эмоций.

За свой труд и вклад в развитие рынка труда Тюменской области лучшие специалисты были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Кроме этого, благодарственным письмом департамента труда и занятости населения Тюменской области отмечен коллектив коррекционно-развивающего центра "Софья" за активное участие в реализации мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

А ученицы тюменских школ Маркевич Варвара и Климчук Алиса награждены за ответственное отношение к порученному делу, плодотворную и качественно выполненную работу.

Отраслевой день Кадрового центра "Работа России" стал настоящим праздником для всех, кто интересуется вопросами трудоустройства, профессионального развития и карьеры. Мероприятие позволило повысить информированность о возможностях, предоставляемых службой занятости, укрепить связи между работодателями, соискателями работы и специалистами в области кадрового дела.