На Тюменском градостроительном форуме в ноябре обсудят технологии развития городов

Градостроительный форум пройдет в Тюмени 7 и 8 ноября, ключевая тема – "Город как платформа для инноваций: технологии развития городов".

В рамках деловой программы участники форума обсудят, как передовые технологии, новые идеи и смелые решения могут изменить облик городов, сделать их более комфортными, экологичными и привлекательными для жизни.

Основные темы, которые будут затронуты на форуме: роль государства в трансформации строительной отрасли; новые горизонты: технологии для комплексного развития территорий; тюменская агломерация: перспективы сотрудничества; кампусы как драйверы развития агломерации; строительство социальных объектов в современных реалиях.

Форум состоится в офисном центре на ул. Первомайской, 1а.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тюменской области и Минстроя РФ.