Тюменцы смогут себя попробовать в роли водителя городского автобуса

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20 сентября в 12:00 на территории автодрома ООО УПК "Автомобилист" (4-й км Московского тракта) все желающие смогут попробовать себя в востребованной профессии водителя автобуса, сообщили в администрации города.

"У вас будет возможность проехать за рулём автобуса на автодроме с водителем-инструктором, напрямую пообщаться с генеральным директором АО "ТПАТП №1" и с начальником службы эксплуатации. Желающие пройти тест-драйв могут приехать на автодром самостоятельно или на нашем автобусе, который будет вас ожидать 20.09.24 с 11:15 до 11:30 на остановке у ТЦ "Вояж" (ул. Мориса Тореза в сторону Комсомольского сквера)", - отмечают организаторы.

Участники тест-драйва получат консультации по отбору слушателей на курсы по профессиональной переподготовке водителей транспортных средств с категорий "B", "C" на категорию "D" за счёт ТПАТП №1 с последующим трудоустройством на предприятии водителем автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах и заработной платой от 85 тысяч рублей.