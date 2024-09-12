Нефтепроводчики за лето выпустили около 25 млн мальков ценных видов рыб в реки Обь-Иртышского бассейна

АО "Транснефть – Сибирь" завершило мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов в регионах присутствия. Всего в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района на территории Тюменской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов в течение летнего периода было выпущено 24,7 млн мальков муксуна, осетра сибирского, нельмы. Финансирование экологического проекта составило 422,5 млн рублей.

Искусственное воспроизводство водных биоресурсов проведено в целях сохранения биологического разнообразия в регионах, где работает предприятие. Мероприятия являются частью экологической политики ПАО "Транснефть" и направлены на поддержание видового разнообразия.

Выращивание и выпуск мальков осетра в водоемы по заказу компании выполнил специализированный научно-производственный рыбоводный комплекс. Всего было выпущено 2,3 млн мальков данного вида рыб. Кроме того, проведены мероприятия по восстановлению популяции муксуна и нельмы. Средняя навеска мальков осетра сибирского составила 3 грамма, муксуна и нельмы – 1,5 грамма, что является хорошим показателем для выживаемости рыбы в естественной среде. Зарыбление проводилось на реках Обь-Иртышского бассейна.

Каждый выпуск молоди особо ценных видов рыб проходит при участии государственной комиссии по контролю за искусственным воспроизводством, в которую входят представители Росрыболовства и ФГБУ "Главрыбвод".

"Транснефть – Сибирь" ответственно подходит к сохранению популяции ценных видов рыб, а природоохранная деятельность предприятия способствует сохранению благоприятных условий для окружающей среды. Между Нижне-Обским филиалом ФГБУ "Главрыбвод" и компанией выстроено долгосрочное и эффективное сотрудничество. Мероприятия по восстановлению водных биоресурсов наш партнер проводит своевременно и на высоком уровне", – сказала заместитель начальника филиала Анастасия Омарова.

В восстановлении и сохранении биологических водных ресурсов активно участвуют и работники предприятия. Волонтеры предприятия регулярно участвуют в экологическом проекте "Расти, осетр!". Осетр сибирский занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. В целом же активными участниками различных волонтерских экологических акций, а также мероприятий по очистке леса и прибрежных зон водоемов, посадке деревьев являются более 3,5 тыс. работников нефтепроводного предприятия.

Всего за период с 2019-2023 гг. предприятием было выпущено более 4,3 млн мальков муксуна, нельмы и осетра на сумму более 208 млн рублей.

Фото пресс-службы АО "Транснефть – Сибирь"