Россияне ожидают появления новых ИТ-специальностей

Развитие метавселенных приведёт к появлению новых профессий и специальностей, такими ожиданиями поделились россияне с ВТБ в ходе исследования.

Из новых направлений деятельности респонденты чаще всего называли те, что будут связаны с разработкой и совершенствованием метавселенных - различные ИТ-направления. На втором месте по популярности предположение о появлении администраторов виртуальных пространств, секретарей, модераторов встреч и управляющих. Третье место заняли консультанты по использованию метавселенных, инструкторы и тьюторы. Также в пятёрку популярных ответов попали мета-экскурсоводы, виртуальные гиды, а также дизайнеры локаций и аватаров и мета-стилисты. Были высказаны предположения о том, что в метавселенных будут работать преподаватели, репетиторы, врачи, психологи, коучи и работники торговли.

Из наиболее экзотичных предположений – тамады, гадалки, оракулы, мета-сантехники и даже мета-таксисты.

Метавселенные — это трёхмерные интерактивные пространства для виртуального взаимодействия пользователей. ВТБ разрабатывает собственную метавселенную, представленную в апреле 2024 года, и поддерживает кейс-чемпионат молодёжной программы Finopolis.365. Участникам — студентам и молодым специалистам — будет предложено разработать пользовательские сценарии для кибер-офиса банка.

Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ: