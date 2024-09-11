В Тюмени по нацпроекту "Безопасные дороги" за сезон обновили проезжую часть на трех улицах

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Приведение дорожного покрытия в нормативное состояние, увеличение сроков эксплуатации – эти задачи решаются в ходе ремонтных работ на улично-дорожной сети. В этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Тюмени обновили покрытие и обустроили необходимую инфраструктуру на улице Барнаульской (от Аккумуляторной до Обхода города Тюмени), Профсоюзной (от Республики до Дружбы) и Льва Толстого (от Пролетарской до Луначарского).

По данным администрации города, протяженность отремонтированного дорожного полотна составила 7 км, общая площадь вновь уложенного асфальтобетонного покрытия – порядка 153 538 кв. м, площадь тротуаров – 4 232 кв. м.

Улица Профсоюзная приросла парковочным пространством на 2 232 квадратных метра. В рамках ремонтных работ обновили не только покрытие, но и газоны, например, на улицах Барнаульской и Профсоюзной вышло 1775 "квадратов" зелени.

На всех трёх объектах было смонтировано перильное ограждение (194 метра), установлены дорожные знаки (127). На улице Барнаульской обустроено 3 искусственные неровности.

Напомним, национальный проект "Безопасные качественные дороги" стартовал по инициативе Президента России Владимира Путина и продлится до 2030 года. В Тюмени с начала реализации нацпроекта в нормативное состояние было приведено 97,8 км дорог.