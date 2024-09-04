В Тюмени расчистили от зарослей акваторию Южного пруда

Работы по очистке пруда Южный от растительности завершены, несколько недель на нем работал манёвренный многофункциональный водный трактор работал на акватории пруда, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Водоём является популярным местом отдыха для людей всех возрастов, особенно в летнее время. Поэтому важно поддерживать порядок на этой территории постоянно. Будем следить за ситуацией. Мы надеемся, что жители города впредь будут бережно относиться к этому природному объекту и не станут его загрязнять. Что касается других городских водоёмов, то мы продолжим учитывать их потребности при формировании бюджета", - отметил глава муниципалитета.