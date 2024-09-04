Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж принял студентов на обучение рабочим профессиям

Тюменский нефтепроводный профессиональный колледж (ТНПК), учредителем которого является АО "Транснефть – Сибирь", принял на обучение 75 человек по рабочим профессиям в области нефтепроводного транспорта.

Колледж готовит рабочие кадры для организаций системы "Транснефть" по наиболее востребованным профессиям отрасли – оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, состоялась 2 сентября 2024 года на базе отделения среднего профессионального образования ТНПК в п. Винзили Тюменского района. Студенты познакомились с преподавателями и мастерами производственного обучения, которые помогут им овладеть профессиями.

"За последние 5 лет выпускники колледжа были трудоустроены в более 20 регионах Российской Федерации, нынешний учебный год объединил учащихся из 22 регионов. Это еще раз подчеркивает тот факт, что "Транснефть" объединяет и создает крепкое профессиональное сообщество, единую команду. Поздравляю вас с началом учебного года! Желаю вам хорошей учебы, чтобы у вас все получалось, и вместе вы оставались сплоченной командой", – приветствовал учащихся заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Александр Мухортов.

Осваивать рабочие профессии по целевому набору в г. Тюмени будут будущие работники по направлению организаций системы "Транснефть".

"Ежегодно колледж выпускает квалифицированных рабочих по профессиям, востребованным в системе "Транснефть" во всех регионах нашей страны. Осваивать профессии вам будут помогать наши преподаватели и мастера, они будут передавать все знания и опыт, от вас нужно желание, целеустремленность и ежедневный труд. Уверен, через 10 месяцев все добьются блестящих результатов, и вы станете достойными членами большой профессиональной семьи", – отметил директор ТНПК Евгений Парамонов.

Занятия в колледже ведут мастера производственного обучения и преподаватели, имеющие большой педагогический стаж, а также значительный производственный опыт. Освоение профессий в ТНПК продлится до июля 2025 года. По окончании обучения и защиты квалификационных работ выпускники получат дипломы установленного образца о среднем профессиональном образовании.