Тюмень вошла в топ-5 крупных городов по количеству готовых квартир

По средней площади выставленных на продажу готовых квартир Тюмень занимает пятое место среди всех крупных российских городов в августе, уступая Москве, Владивостоку, Ханты-Мансийску и Калининграду, согласно данным сервиса Яндекс Недвижимость.

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Тюмени в августе 2024 года составила 115 тысяч рублей, за месяц она выросла на 0,6%. Медианная полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 5,9 млн рублей, а средняя площадь - 51,6 кв. м.

Схожие с тюменскими цены за "квадрат" в таких городах-миллионниках, как Екатеринбург - 116 тысяч, Краснодар - 115 тысяч, Новосибирск и Самара - 114 тысяч, Ростов-на Дону - 113 тысяч. Городами с самыми дорогими квадратными метрами на вторичном рынке остаются Москва (332 тыс. р.), Санкт-Петербург ( 202 тыс. р.), Казань (167 тыс. р.), Нижний Новгород (131 тыс. р.) и Красноярск (119 тыс. р.). "Квадраты" менее 100 тысяч рублей продаются в Волгограде, Челябинске, Воронеже и Перми.

При этом средняя полная стоимость квартир на вторичном рынке снизилась за последний месяц в 6 мегаполисах: в Москве (-0,7% до 16,8 млн), Самаре (-0,7% до 5,5 млн), Ростове-на-Дону (-0,6% до 5,4 млн), Санкт-Петербурге (-0,4% до 9,5 млн), Воронеже (-0,2% до 4,8 млн) и Челябинске (-0,1% до 4,5 млн).

"К концу лета мы наблюдаем на вторичном рынке стагнацию цен и накопление экспозиции, - комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, - В случае дальнейшего повышения ключевой ставки покупательский спрос может развернуться от новостроек в сторону более дешевого и уже готового жилья. Уже сейчас заметно, что продавцы готовы к дисконтам ради ускорения сделок. Мы ожидаем, что такая тенденция продолжится, что может стать фактором роста спроса на готовое жилье уже осенью".