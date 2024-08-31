Каждый третий тюменец пользуется ИИ-ассистентами и чат-ботами

Треть жителей Тюмени (33%) хотя бы раз получали консультацию по какому-либо вопросу через чат-бота. Такие данные получили страховая компания "Росгосстрах Жизнь" и банк ВТБ в ходе совместного опроса.

Согласно результатам множественного ответа, чаще всего (46%) тюменцы прибегали к помощи чат-ботов в области государственных услуг, на втором месте по популярности – интернет-магазины (36%), затем - техническая поддержка в сфере обслуживания (33%) и банковские услуги (21%). К ботам в сфере медицины и здравоохранения регулярно обращаются 10% жителей Тюмени.

Тюменцы в возрасте от 25 до 44 лет в два раза чаще взаимодействовали с чат-ботами, чем люди 45-65 лет (47% и 20%, соответственно), пользуются ими больше мужчины, нежели женщины. 54% респондентов из Тюмени уверены, что общение с ботом не должно занимать более 5 минут.

"Новые цифровые инструменты, в том числе созданные на базе искусственного интеллекта, способны значительно упростить жизнь россиян и ускорить получение необходимой поддержки по разным вопросам. В частности, чат-боты актуальны в медицинской сфере: они запишут на прием к врачу, подскажут адрес ближайшей аптеки, расскажут, как правильно оказать первую помощь и т.д. Уверены, что в скором времени чат-боты станут нашими постоянными помощниками в разных областях жизни и позволят значительно экономить время и деньги. Пока же, согласно нашему опросу, большинство тюменцев относится к ним нейтрально. Треть (33%) опрошенных заявили, что у них был позитивный или скорее позитивный опыт взаимодействия с ИИ-помощником", – комментирует исследование Гульнара Орлова, директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК "Росгосстрах Жизнь".