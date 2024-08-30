Тюменский центр "Семья" получил от таможенников тканей на 37 млн рублей

Социально-реабилитационный центр "Семья" получил от Тюменской таможни 1 237 рулонов ткани на общую сумму 37 миллионов рублей. Это самая крупная передача за все время, отмечают в пресс-службе ведомства.

Произведенные в Китае ткани в 2023 году изъяли на границе с Казахстаном - при досмотре фуры выяснилось, что продукция находится в России незаконно: груз не задекларирован, уплата таможенных платежей не производилась. Хозяин груза, тюменский предприниматель, не оформил его согласно законодательству в установленный срок, поэтому суд обратил ткани в собственность государства и таможенники смогли направить их на благотворительность.

"Мы понимаем, как важно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, особенно в социальной сфере. Тюменская таможня продолжит активно взаимодействовать с социальными учреждениями, способствуя реализации благотворительных проектов и развитию региона", — отметила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Тюменской таможни Елена Костян.

В прошлом году социальным учреждениям тюменские таможенники передали более 10,5 тысяч товаров на общую сумму 27,5 миллионов рублей.