Сколько денег тратят тюменские родители на подготовку детей к школе?

ВТБ и Росгосстрах провели опрос и выяснили, во сколько обходится тюменским родителям подготовка к школе.

Большинство тюменских родителей (65%) сообщили об увеличении общих расходов на подготовку к школе в этом году. Только 7% заявили о снижении расходов. 37% родителей планируют потратить на подготовку детей от 10 до 20 тысяч рублей. Почти половина (45%) опрошенных заявили о расходах в диапазоне от 20 до 50 тысяч рублей.

74% тюменцев, на треть больше, чем в целом по стране, считают, что основная статья расходов на подготовку детей к школе — это одежда и обувь. Оплату дополнительного образования запланировали 19% родителей.

Что касается цветов, то 79% школьников и их родителей планируют дарить букеты учителям на 1 сентября (это число увеличилось на 8 п.п. по сравнению с прошлым годом). В среднем они потратят на цветы от одной до пяти тысяч рублей. Цветы подорожали значительней остальных товаров к школе.

В этом году 34% школьников будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый участвует в покупке общего букета от всего класса. Еще 19% планируют преподнести цветы даже нескольким учителям. 21% не будут дарить цветы на 1 сентября.

Треть респондентов отметили, что стоимость букета по сравнению с прошлым годом выросла на 5-10%, 28% – на 10-15%, еще 14% отметили подорожание на более чем 15%. При этом 14% не планируют тратиться и подарят учителям цветы из собственного сада (11% в 2023).

"Начало учебного года влечёт дополнительные траты для семьи. Это не только покупка школьных принадлежностей, но и оплата кружков, а также секций, курсов изучения иностранных языков, покупка цветов учителям и т.д. Обычно часть потраченных денег можно вернуть, если расплачиваться картой и заранее подключить соответствующие категории кешбэка", — отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.