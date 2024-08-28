Тюменский водоканал построит 20 км кольцевого водопровода

13:03 28 августа 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://admtyumen.ru/

Тюменский водоканал продолжает строительство кольцевого водопровода общей протяженностью около 20 километров. На первом этапе будет построено 13 километров, окончание строительства первого этапа –  2025 год, рассказала генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Ольга Сарбаева на встрече губернатора Тюменской области Александра Моора и гендиректора группы компаний "Росводоканал" Антона Михалькова, которая состоялась накануне в правительстве региона. 

На встрече речь шла о модернизации систем водоснабжения и водоотведения Тюменской области. В настоящее время ведется реконструкция Метелёвских водоочистных сооружений, завершается модернизация городских очистных сооружений канализации, продолжается подключение к городской централизованной системе водоснабжения населенных пунктов Тюменского района.

В ходе встречи стороны также обсудили дальнейшее развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюменской области, сообщается на сайте облправительства.

Теги: Александр Моор , водопровод , модернизация , Тюмень Водоканал
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2024