Какие выплаты положены детям и женам мобилизованных на СВО в Тюменской области?

Отделение СФР по Тюменской области назначает и выплачивает семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации, ряд социальных пособий и выплат, в том числе ежемесячное пособие на детей.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву назначается со дня рождения ребенка до достижения им возраста 3-х лет, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Размер пособия в регионе в 2024 году составляет 19 203,42 рубля, в Уватском районе — 25 047,94 рублей (с учётом районных коэффициентов). Пособие выплачивается на каждого ребенка призывника и является фиксированным, то есть не зависит от дохода матери или опекуна детей.

Кроме того, дети, воспитывающиеся в семье военнослужащего по призыву, имеют право не только на ежемесячное пособие, но и на единое пособие. При назначении выплаты проводится комплексная оценка нуждаемости семьи, при этом доходы мобилизованных граждан не учитываются. Пособие назначается на шесть месяцев с месяца обращения.

Беременная жена военнослужащего, призванного на срочную службу, имеет право на единовременное пособие. Оформить его можно, если срок беременности составляет не менее 180 дней. Заявление необходимо подать не позднее 6 месяцев со дня окончания службы в армии по призыву. В Тюменской области размер единовременного пособия составляет 44 807,99 рублей, в Уватском районе – 58 445,21 рублей (с учётом районных коэффициентов).

Подать заявление на назначение выплат можно на портале госуслуг либо лично в клиентской службе Отделения СФР по Тюменской области или в офисе МФЦ.

Справки, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, необходимо представить в Отделение СФР по Тюменской области самостоятельно.

Дополнительные вопросы можно задать в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Узнать более подробную информацию об услугах Отделения фонда можно на региональной странице сайта, а также в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.