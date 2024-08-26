В Уральском федеральном округе на 24% вырос спрос на индивидуальное жилье

С начала 2024 года рост индивидуального жилищного строительства показали все федеральные округа. В Уральском увеличение составило 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По прогнозам ВТБ и экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (М2), в этом году в России введут около 60 млн квадратных метров частных домов, что сопоставимо с результатом 2023 года.

Спрос на индивидуальные дома в России остается высоким и значительно превышает интерес к квартирам. По итогам 7 месяцев 2024 года доля ИЖС в общем объеме введённого жилья достигла рекордных 70%, следует из данных Росстата. Для сравнения, годом ранее на этот вид жилья приходилось 59%. Доля ИЖС в общем объеме ввода жилья по итогам года составит 60% против 40% многоквартирного. Тренд развернут высокие ставки и изменившиеся госпрограммы.

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин:

В крупных городах стоимость частного дома сопоставима с ценой небольшой квартиры в черте города, но она не подходит для семей. Изменение условий господдержки и достаточно высокие рыночные ставки "остудят" этот рынок. Но мы считаем, что "похолодание" будет кратковременным – все большее число подрядчиков будут адаптироваться к работе с эскроу, а банки предлагать опции снижения ставки по рыночной ипотеке, пока будет сохраняться жесткая монетарная политика.

По словам Бабина, ВТБ запустил возможность сократить ставку по рыночным кредитам на ИЖС. Опция доступна при условии субсидий подрядчика – по аналогии с рынком новостроек.

"Индивидуальное строительство продолжает лидировать на рынке недвижимости. Однако, помимо сложностей с кредитованием, ИЖС связан с некоторыми рисками, которые могут останавливать покупателей перед сделкой. Некачественное оказание услуг и завышение обещанной стоимости со стороны подрядчика — одни из главных опасений людей. Запуск системы эскроу-счетов поможет развеять тревогу из-за покупки дома", — добавил генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний.