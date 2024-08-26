Объем кредитов в банках для бизнеса "тюменской матрешки" вырос на 42%

В первом полугодии 2024 года предприятия и организации Тюменской области, Югры и Ямала получили банковские кредиты на сумму 822 млрд рублей. Это на 42% больше, чем годом ранее, сообщает отделение по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Бизнес активно инвестировал в расширение производственных мощностей, несмотря на жесткие ценовые условия. Наибольший объем кредитов предоставлен предприятиям ХМАО–Югры – 324 млрд рублей. Заемщики Ямала и Тюменской области оформили заимствования на 270 млрд рублей и 228 млрд рублей соответственно. Более 40% общего объема кредитов выдано предприятиям нефтегазового сектора, которые реализуют в том числе крупные инвестпроекты.

Предприятия малого и среднего бизнеса "тюменской матрешки" взяли кредиты на общую сумму 172 млрд рублей, что на 18% превышает показатель прошлого года. Спрос на кредиты поддержали госпрограммы льготного кредитования и региональные меры поддержки.