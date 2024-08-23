В Тюмени из-за дефицита водителей желающих трудоустроиться учат бесплатно на категорию D

В Тюменской области больше 270 вакансий водителей автобусов, 2/3 из них - в областной столице. Профессия в регионе - в топе самых востребованных. Для снижения дефицита специалистов в регионе запущена бесплатная программа обучения в кадровом центре "Работа России". Желающие могут получить категорию D и гарантированно устроиться водителем автобуса, сообщает дептруда ТО.