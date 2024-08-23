Глава Минпромторга РФ принял приглашение на участие в TNF-2024

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял предложение Александра Моора об участии в рабочей программе промышленно-энергетического форума TNF-2024 – главной отраслевой площадки в России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Накануне Алиханов и Моор на встрече в Москве обсудили промышленный потенциал региона, в том числе развитие машиностроения для ТЭК.

Промышленно-энергетический форум TNF-2024 пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября, это крупнейшая в России межотраслевая площадка, объединяющая производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.