Глава Минпромторга РФ принял приглашение на участие в TNF-2024

09:29 23 августа 2024
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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов принял предложение Александра Моора об участии в рабочей программе промышленно-энергетического форума TNF-2024 – главной отраслевой площадки в России, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Накануне Алиханов и Моор на встрече в Москве обсудили промышленный потенциал региона, в том числе развитие машиностроения для ТЭК.

Промышленно-энергетический форум TNF-2024 пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября, это крупнейшая в России межотраслевая площадка, объединяющая производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.

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