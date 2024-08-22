Портфель ответственного финансирования Сбера на Урале вырос на 25% с начала года

По итогам первого полугодия 2024 года портфель ответственного финансирования Уральского банка Сбербанка превысил 390 млрд рублей, увеличившись с начала года на четверть. Сейчас более половины всех кредитов в портфеле приходится на застройщиков (56,5%) и металлургию (24,4%). Также ответственное кредитование востребовано у компаний сегмента розничной торговли, сферы услуг, энергетики.

В рамках ответственного финансирования Сбер предоставляет кредиты для реализации проектов по таким направлениям, как охрана окружающей среды, повышение энергоэффективности, устойчивое развитие, ESG-трансформация и т.д.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка:

Динамичный рост портфеля ответственного финансирования подтверждает значимость ESG-повестки для уральских компаний. По опыту прошлых лет мы видим, что предприятия, которые внедряют ESG-подходы в свою деятельность, более устойчивы в долгосрочной перспективе и могут гибко реагировать на новые вызовы. Расширяя использование ответственного инвестирования, вместе с нашими клиентами мы делаем свой вклад в сохранение природы и повышение социальной ответственности бизнеса.

ESG — совокупность подходов и практик, которые внедряют компании для устойчивого развития бизнеса по трем направлениям: Environmental (защита окружающей среды), Social (социальная ответственность) и Corporate Governance (корпоративное управление). Внедрение ESG-принципов отражается на привлекательности компании для клиентов, партнёров, инвесторов и соискателей, а также повышает лояльность клиентов и сотрудников.