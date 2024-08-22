В ресторанах Тюмени начали использовать автономные смарт-терминалы для оплаты улыбкой

Новые терминалы Сбера для оплаты улыбкой появились в Тюмени. Первыми их начали использовать в заведениях ресторанных холдингов "Максим" и "Sobolev rest", а также в сети "CAFE 15/86".

Новое поколение терминалов мобильное, то есть не привязано к одному месту в пространстве. Они более удобны, в частности, для официантов, и тем, кто принимает платежи на выезде: курьерским службам, интернет-магазинам, магазинам с курьерской доставкой.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

Сбербанк в Тюменской области активно внедряет инновационные платежные технологии. На данный момент установлено более 12 тысяч стационарных терминалов, через которые можно платить не только картой, но и улыбкой. Этот способ не только удобен, но и безопасен. Чтобы им воспользоваться, необходимо на экране терминала нажать зеленый прямоугольник, где написано "Нажмите для оплаты улыбкой". Сбербанк начал устанавливать новые терминалы, которые подходят для работы ресторанов, позволяя клиентам оплачивать счета прямо за столиком или в местах доставки еды. Это нововведение повышает уровень комфорта клиентов заведений общественного питания. Планируется, что к концу года в Тюменской области будет работать уже 18 тысяч смарт-терминалов.

Новые платёжные смарт-терминалы банка принимают оплату четырьмя способами: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду и по биометрии. Сервис "Оплата улыбкой" позволяет оплатить покупку, если у клиента нет с собой карты, наличных или смартфона. Достаточно на экране терминала выбрать оплату улыбкой и посмотреть в камеру – операция пройдет мгновенно. Сервис доступен во всех уголках страны, а магазинов, в которых есть новые терминалы с камерой, становится всё больше.

Оплачивать улыбкой могут все клиенты Сбера. Чтобы подключить сервис "Оплата улыбкой" в приложении СберБанк Онлайн, нужно выбрать платёжную карту и создать код безопасности. Проще всего это сделать, если сказать виртуальному ассистенту СберБанк Онлайн "Оплата улыбкой" и следовать инструкции.