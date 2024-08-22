Коллекция тюменского модельера представлена на Уральской неделе моды

В Екатеринбурге проходит UF LAB — Международная неделя моды. Масштабное мероприятие объединило на креативных площадках города признанных лидеров модной индустрии и начинающих дизайнеров России и мира. Среди участников есть бренд из Тюмени – это NorkinaDariaN 97.

Бренд основан в 2019 году, его открыла Дарья Норкина после успешного выпуска из Британской высшей школы дизайна. Коллекции не похожи на общий мейнстрим и вдохновляют своей аутентичностью. Каждая – отдельная продуманная история. Дизайнер обращается к эстетике и символам родной Сибири. В портфолио бренда есть коллекции, посвященные первооткрывателям нефти; земляку Григорию Распутину, а в этом году вдохновением стала сказка Петра Ерошова "Конек-Горбунок".

"Мы подали заявку на участие в конкурсе молодых дизайнеров, и были отобраны из 130 заявителей, пройдя в финал. Мы благодарны организаторам за уникальную возможность показать наши коллекции широкой аудитории, расширить круг деловых контактов и познакомиться ближе с коллегами из Екатеринбурга", - ответила Дарья.

15 лучших конкурсантов, среди которых и NorkinaDariaN97 представят коллекции на финальном показе Международной недели моды UFLab уже 23 августа.