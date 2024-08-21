В нижнем посаде Тобольска началось строительство туркомплекса со SPA-центром

Многофункциональный комплекс с четырехзвездочной гостиницей на 120 номеров и SPA-центром планируют построить рядом с Базарной площадью в нижнем посаде Тобольска до конца 2027 года. Сейчас на его месте проводятся земляные работы, идет выравнивание участка и планирование площадок.

Планируемый объем инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей. Работы по возведению туристического комплекса выполняет тюменская компания "София-Инвест".

Инвестиционное агентство Тюменской области оказало имущественную и финансовую поддержку – инвестору был предоставлен земельный участок без торгов и инвестиционный заем.

Накануне стало известно, что ВТБ предоставил компании "София-Инвест" кредит в размере 1,3 млрд рублей сроком на 12 лет, финансирование проекта проходит по льготной ставке в рамках программы Ростуризма №141.