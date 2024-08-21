В заводоуковское село Сунгурово пришел газ

В селе Сунгурово состоялся торжественный запуск газа. Поздравить местных жителей приехали директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев, заместитель гендиректора по строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение Север" Виктор Говоровский и глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Тегенцев рассказал, что в Тюменской области практически самое большое число льготных категорий - 49. Люди, которые попадают под одну их них, могут рассчитывать на региональную субсидию. С июля текущего года она составляет 156 тысяч рублей.

Поздравляя сунгуровцев, глава округа отметила, что газа жители ждали очень давно. По ее мнению, с приходом голубого топлива в селе оживут опустевшие дома, обязательно построятся новые, а это значит, что здесь появятся семьи, родятся дети - словом, село будет жить.

Первым потребителем природного газа в Сунгурово стала ветеран труда Людмила Мартынова. Родилась и выросла в этом селе. Живёт в родительском доме, которому больше 120 лет. Ранее дом отапливался дровами и углём, редко - электричеством. Мартынова безмерно рада за себя и за своих односельчан. Пенсионерка уже сейчас задумывается как будет зимой проводить свободное от топки печи время.

На память об этом событии Виктор Говоровский подарил Людмиле Леонидовне чайник для газовой плиты, а Светлана Касенова - набор фирменных кружек "Заводоуковск - крылья Сибири".

Благодаря региональной программе, которую утвердил губернатор области и компания "Газпром межрегионгаз Север" в нашем округе уже газифицировано 26 населённых пунктов. На текущий год в программу газификации включены ещё три населённых пункта городского округа: Плюхино, Яковлево и Колесниково.