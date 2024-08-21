На Геопортале Тюменской области обновлена Инвестиционная карта региона

18:00 20 августа 2024
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Жители области могут ознакомиться с обновленной Инвестиционной картой региона на Геопортале Тюменской области. На картографическом сервисе можно узнать сведения об инвестиционных объектах региона, о наличии налоговых преференций и региональных мер поддержки, информацию по разрешенным видам использования объекта, его местоположения, площади, наличия инженерной и транспортной инфраструктуры, стоимости аренды или выкупа, сведения о действующих тарифах и другие сведения об инвестиционной площадке.

Интересующие объекты пользователи могут найти в разделах инвестиционной карты или воспользоваться поиском.

Инвестиционная карта региона регулярно обновляется и дорабатывается в соответствии с запросами инвесторов, деловых и экспертных сообществ.

В последнем обновлении была добавлена кликабельная форма, с помощью которой пользователи могут подать заявку на выбранную площадку или оставить заявку на подбор площадки по определенным параметрам.

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