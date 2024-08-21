Тюменские нефтепроводчики провели плановое учение на подводных переходах нефтепроводов через реку

АО "Транснефть – Сибирь" провело плановое учебно-тренировочное занятие на подводных переходах магистральных нефтепроводов (ППМН) Нижневартовск – Курган – Куйбышев, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск и Шаим – Тюмень через р. Туру в Тюменской области. Цель – отработка действий по локализации и ликвидации нештатной ситуации, совершенствование практических навыков, поддержание в постоянной готовности персонала и проверка работоспособности оборудования.

В тренировке участвовали бригады линейных аварийно-эксплуатационных служб и оперативных подразделений нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень", линейной производственно-диспетчерской станции "Торгили" Тюменского управления магистральных нефтепроводов, а также Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ) АО "Транснефть – Сибирь"– всего более 50 человек, использовалось порядка 20 единиц спецтехники.

По сценарию в районе одного из трех подводных переходов МН через р. Туру было зафиксировано "снижение" давления ниже допустимого. В результате условного повреждения трубопровода произошел выход нефти в русловой части реки с дальнейшим перемещением "нефтяного пятна" вниз по течению. Диспетчер "остановил" транспортировку нефти по трубопроводам и оповестил руководителей. Специалисты патрульной группы провели обследование участка и приняли первичные меры по обеспечению безопасности: обозначили участок предупреждающими знаками и сигнальными лентами.

Суммарно на трех рубежах бригадами линейных аварийно-эксплуатационных служб было установлено 1130 м удерживающих и 340 м береговых боновых заграждений. Также использованы нефтесборное оборудование, шанцевый инструмент, установлены емкости для сбора "нефти". Ширина реки на месте проведения УТЗ - 110 м, скорость течения - 0,3 м в секунду.

Условный выход нефти был локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки. Отсутствие загрязняющих веществ за заградительным рубежом подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Тюменского УМН в рамках экоаналитического контроля.

Поставленные задачи успешно выполнены. Наблюдатели положительно оценили результаты проведенных тренировочных мероприятий, отметив высокий уровень подготовки, слаженность и грамотность действий.

Квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечивая высокий уровень производственной и экологической безопасности.